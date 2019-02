Amazon Prime Video "The Man in the High Castle": Nach der vierten Staffel ist Schluss

Den brandneuen Trailer, den Amazon zur hauseigenen Serie "The Man in the High Castle" veröffentlicht hat, dürften die meisten Fans mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten. Denn neben neuen Einblicken in die vierte Staffel wird am Ende des einminütigen Clips auch enthüllt, dass es sich dabei um die finale Season handeln wird.