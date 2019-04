Amazon passt Episode an Vorwurf der Schleichwerbung: Streit um "Pastewka"-Folge beendet

Die BLM hatte Amazon Prime Video Anfang des Jahres der Schleichwerbung bezichtigt und die Folge "Das Lied von Hals und Nase" verboten. Besagte "Pastewka"-Episode aus Staffel acht sei von "häufigen und intensiven Darstellungen und Erwähnungen" der Elektrofachmarkt-Kette Media Markt geprägt, die "nicht programmlich-dramaturgisch begründbar" seien, so die BLM im Januar. Der Protagonist Bastian Pastewka (47) war in der Folge mit seinem Wohnmobil auf dem Parkplatz einer Filiale des Elektronikfachmarkts und auch in den Räumen der Filiale zu sehen.