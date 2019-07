Als Warm Up für den diesjährigen Prime Day veranstaltet Amazon am 9. Juli 2019 ein exklusives Konzert in der Münchner Muffathalle. Das Ganze wird unter dem Hashtag #PrimeDayLive steigen, Headliner sind Die Fantastischen Vier, das Vorprogramm bestreitet Erfurts Nummer-Eins-Export Clueso. Vom Besten aus frühen Tagen bis zum aktuellen Album Captain Fantastic werden die Stuttgarter Deutschrap-Pioniere all ihre Hits aus 30 Jahren Bandgeschichte spielen. Da wird natürlich auch die Single “Zusammen” mit Clueso nicht fehlen, für die sich Smudo und Co. kurz in Fanta 4 plus 1 verwandeln.