Amazon-Boss zieht um Jeff Bezos: Neues Heim für 165 Millionen US-Dollar

In New York City hat der vielfache Milliardär gleich mehrere Bleiben. Bereits 1999 kaufte er in Manhattan am Central Park drei Eigentumswohnungen für 7,65 Mio. Dollar im historischen Century-Gebäude. Und kurz nach seiner Scheidung von seiner Frau MacKenzie Bezos (49, vier Kinder) erwarb er im vergangenen Jahr an der sündhaft teuren Fifth Avenue ein Luxus-Penthouse nebst der beiden benachbarten Wohnungen (insgesamt 1.600 Quadratmeter). Kostenpunkt laut "Manager-Magazin": 80 Millionen Dollar. Für Jeff Bezos dennoch ein Klacks.