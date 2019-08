Viktoria Köln mit schnellen Antworten auf Bayern-Treffer

Die Münchner kamen mit Schwung aus der Kabine. Ein Freistoß von Zirkzee aus 20 Metern klatschte erst an den linken und von dort an den rechten Pfosten. Dann wurde es ganz bitter für die Bayern: Den Nachschuss von Timo Kern parierte Mesenhöler knapp hinter der Linie, doch Schiedsrichter Florian Lechner ließ weiterspielen (50.). In Minute 60 verpasste Zirkzee eine Flanke von Jannik Rochelt nur hauchzart. Nur eine Minute später bekam der FCB nach einem Foul von Marcel Gottschling an Wriedt einen Elfmeter zugesprochen. Der Gefoulte verwandelte selbst zum 1:3.