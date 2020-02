AZ: Herr Kuqi, seit Sommer sind Sie Co-Trainer der 4. Mannschaft bei 1860. Gerade in Zeiten, in denen die Spaltung in der Gesellschaft größer wird, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz wieder zunehmen: Wie erleben Sie das Thema bei Ihnen im Verein?

LULZIM KUQI: Zum Glück ist das bei uns gar kein Thema. Bei uns in der Mannschaft hat die Hälfte aller Spieler einen Migrationshintergrund, es spielt aber gar keine Rolle. Kultur, Herkunft, Hautfarbe, es interessiert keinen. Wichtig ist, dass man sich versteht. Und dass ein Spieler zu uns passt, zu Sechzig und seiner Philosophie. Respekt, Miteinander, Toleranz, das sind Werte, die der Verein großartig vorlebt.