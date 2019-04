Das OLG München befasst sich - wie andere größere Oberlandesgerichte in Stuttgart, Frankfurt, Hamburg oder Düsseldorf auch - schwerpunktmäßig mit Terrorverdächtigen, die aus Syrien oder dem Irak zurückkehren. In den Jahren 2017/18 waren dort nach Angaben eines Sprechers 15 Verfahren mit 22 Angeklagten anhängig, darunter fünf mutmaßliche IS-Kämpfer. Nach Angaben des Sprechers ist es das erste Mal, dass sich mit der angeklagten Niedersächsin eine terrorverdächtige Frau in einem solchen Verfahren am Münchner OLG verantworten muss.