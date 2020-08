Wann?

Im Oktober.

Rudi Kull eröffnet in München im Oktober ein neues Lokal

Sie eröffnen tatsächlich bereits in zwei Monaten einen neuen Betrieb?

Wir trotzen, wenn man so will, der Krise und verwirklichen unsere Pläne aus Vor-Corona-Zeiten.

Ich nehme mal an, Sie eröffnen kein Hotel.

Stimmt, es wird ein gastronomischer Betrieb. Mehr wird noch nicht verraten.

Was passiert mit dem Louis-Hotel und dem dazugehörenden Louis-Grill, der den stolzen Platz Nummer 20 unter den 100 weltweit besten Steakrestaurants erobert hat?

Es wird weitgehend alles so bleiben, wie es ist. Besonders wichtig war uns, dass das Personal, ein tolles Team aus 77 Personen, vom neuen Betreiber komplett übernommen wird.

Ist ein weiterer Verkauf denkbar? Von ihrem zweiten Hotel, dem Cortiina, oder von einem Ihrer sieben Gastro-Betriebe von Riva bis Buffet Kull?

Da bleibt alles beim Alten. Leider muss man oft die Perle hergeben, um anderes zu stabilisieren. Bei uns war‘s das Louis.

Wie laufen Ihre Unternehmen derzeit?

Von null beim Lockdown mit weiterlaufenden Fixkosten sind wir jetzt bei Umsatzeinbußen zwischen 30 und 50 Prozent. Es ist eine angespannte Situation, doch weit mehr leiden Bar- oder Clubbesitzer, die zum Teil noch gar nicht öffnen dürfen.

Befürchten Sie, dass es ab Herbst viele Schließungen geben wird?

Es wird schlimm, wenn es zum Draußensitzen zu kalt wird. Schließungen werden wohl ab März 2021 folgen, denn Weihnachtsfeiern fehlen, Silvester fällt quasi aus, Januar ist eh ein schwacher Monat. Ich fürchte, dass es vor allem kleine Betriebe, zig charmante kleine Bars und Cafés, nicht überleben werden. Sie trifft die verringerte Sitzplatzzahl ja doppelt schwer.

Wie könnte man dem entgegenwirken?

Natürlich unter Wahrung aller nötigen Hygiene-Vorsichtsmaßnahmen wäre wichtig, dass die Politik den Menschen Zuversicht gibt, am Leben teilzunehmen. Angst hilft niemandem. Außerdem würde ein verringerter Mindestabstand zwischen den Tischen für mehr Gäste sorgen: statt der bei uns geltenden 1,5 Meter nur ein Meter wie in Österreich. Es gibt doch so viele Situationen, in denen man nicht mal annähernd einen Meter Abstand halten kann. Wieso gelten beispielsweise für U-Bahn und Büro andere Regeln als für die Gastronomie?

