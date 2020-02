Am Valentinstag auf Instagram Also doch! Gigi Hadid bestätigt Liebes-Comeback mit Zayn Malik

Gigi Hadid (24) und Zayn Malik (27, "Talk To Me") sind offiziell wieder ein Paar! Nachdem erst im vergangenen Januar die Gerüchte-Küche zu brodeln begann - die beiden wurden gemeinsam in New York gesichtet - bestätigt das Model nun ihr Liebes-Comeback auf ihrem zweiten Instagram-Account "gisposable". Dort postete sie pünktlich zum Valentinstag ein Foto von Malik.