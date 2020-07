Am Unfallort Fans verabschieden sich mit Mahnwache von Naya Rivera

Maske und Social Distancing als Schutz vor Corona-Infektion

Die Zusammenkunft mit Kerzenlicht im Gedenken an die Schauspielerin soll am Samstag, 1. August 2020 im Los Padres National Forest im kalifornischen Ventura County stattfinden. "Lasst uns ihr Leben feiern und die Freude würdigen, die sie Menschen bereitet hat", heißt es zu der Veranstaltung in einem Tweet. In den Kommentaren bitten die Fans alle Beteiligten, aufgrund der Corona-Pandemie eine Maske zu tragen und auf Social Distancing zu achten.