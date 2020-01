An ihrem absoluten Tiefpunkt sind die Basketballer des FC Bayern in der Euroleague angekommen – zumindest tabellarisch betrachtet. Nach dem 83:98 bei Panathinaikos Athen – ihrer fünften Niederlage in Folge und 13. insgesamt im Wettbewerb – sind die Münchner nämlich auf den letzten Platz abgerutscht. Schlechter geht es nicht mehr. Oder positiv formuliert: Jetzt kann es nur noch besser werden.