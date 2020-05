Rottach-Egern - Ein Hauch von Wildem Westen am Tegernsee: An der Ufersrraße kurz vor Rottach-Egern sorgt eine Herrschaftsvilla für Unmut. Den Ziegelbau mit 785 Quadratmetern Wohnfläche, der an den Baustil der Häuser aus der Fernsehserie "Dallas" erinnert, ließ Mohammed Sahoo Al Suwaidi errichten. Er ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten Generaldirektor der Energieversorgung. Das Familienoberhaupt komme schon seit über zehn Jahren an den Tegernsee, heißt es. Seine Familie würde begeistert Radfahren, Bergwandern und Skifahren.