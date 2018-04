Starnberg - Normalerweise sind die Gäste der Beach-Bar am Kleinen Seehaus in Sankt Heinrich (Gemeinde Münsing) nicht so viel Action gewohnt. Gemütlich im Strandstuhl hocken, einen kühlen Sundowner trinken, den vorbeiziehenden Stand-Up-Paddlern zuwinken und abwechselnd in den Sonnenuntergang und die Berge schauen - das ist hier die Devise. Am Freitagabend jedoch bricht plötzlich Hektik aus.