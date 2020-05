Zehn Personen, zehn verschiedene Hausstände

Danach hatten die Beamten genug: Sie stellten die Personalien der anwesenden Personen fest, wobei sich herausstellte, dass alle zehn Erwachsenen in zehn verschiedenen Hausständen gemeldet sind. "So nachvollziehbar der Wunsch nach gemeinsamen Grillfeiern mit Freunden auch sei mag, ist ein solches Verhalten ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich schweren Herzens an die notwendigen Regeln halten", schreibt die Polizei dazu in ihrem Bericht.