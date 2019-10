In der Vergangenheit kam es vermehrt zu antisemitischen Taten in München. Sie reichten von Davidstern-Schmierereien über Beleidigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln bis hin zu einer Spuck-Attacke. Im Jahr 2018 wurden in München 86 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund angezeigt. Im Jahr davor waren es 51 Fälle.