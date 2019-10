Am spanischen Nationalfeiertag Königin Letizia: Mädchenhafter als ihre Töchter

Königin Letizia (47) erschien zur Militärparade am spanischen Nationalfeiertag (12. Oktober) in einem romantisch-verspielten Midi-Traumkleid in Rosa. Ganz anders ihre beiden Töchter, Infantin Leonor (13) und Prinzessin Sofía (12). Sie trugen bei der Veranstaltung in Madrid klassisch-elegante Shiftkleider - Leonor ebenfalls in Rosa, Sofía in Himmelblau. Bei den Schuhen setzte die Königin allerdings auf sexy Riemchen-Pumps und die Mädchen auf praktische Ballerinas.