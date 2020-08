Am Sonntag wird sie 62 Jahre Trotz Corona: Madonna plant Geburtstagsparty auf Jamaika

Die Queen of Pop, Madonna (61, "Like A Prayer"), soll eine große Geburtstagsparty auf Jamaika für das kommende Wochenende geplant haben - trotz der derzeitigen Corona-Pandemie. Das berichtet das US-Portal "Page Six" unter Berufung auf einen Insider. Demnach fliege sie in einem Privatjet nach Montego Bay und wird die nächsten Tage dort in einem Luxus-Ressort verbringen. Angeblich soll ihr enger Vertrauter und Langzeit-Manager Guy Oseary (47) nicht mit von der Partie sein.