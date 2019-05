Demo von "Die Vielen": Ticker der MVG informiert

Da die genauen Umleitungen über den Tag hinweg variieren, informiert die MVG ihre Fahrgäste am Sonntag stets aktuell im Internetticker auf www.mvg.de sowie via Twitter und in der App "MVG Fahrinfo München" über die jeweils gültigen Änderungen. Weitere Informationen gibt es auch bei der MVG Hotline unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 344 22 66 00.