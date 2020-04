Am Sonntag sticht sie in See Jutta Speidel machten Austern auf dem "Traumschiff" zu schaffen

An Bord habe sie vor allem das gute Essen genossen, das unter anderem von Starköchin Léa Linster gezaubert wurde. Dabei griff Speidel auch zu einem Lebensmittel, das normalerweise nicht auf ihrem Essensplan steht: "Ich habe Austern gegessen, die mir eigentlich gar nicht gut bekommen. Aber ich konnte nicht widerstehen, weil ich sie so gern mag." Bereits in der Nacht beschwerte sich ihr Magen, am nächsten Tag musste Speidel trotzdem vor der Kamera stehen. "Es waren ja genug Tüten in der Nähe", sagt Speidel, die mittlerweile über den Vorfall lachen kann.