Am Sonntag in Los Angeles Teen Choice Awards: "Avengers: Endgame" räumt beim jungen Publikum ab

Bei den jährlichen Teen Choice Awards, die am Sonntag in Hermosa Beach, Los Angeles, verliehen wurden, gab es einen großen Gewinner: Der Superhelden-Blockbuster "Avengers: Endgame" (2019) - seit Juli offiziell erfolgreichster Film aller Zeiten - heimste ganze vier Preise ein. Für die Jugendlichen in den USA, die die Gewinner per Online-Voting wählen, war der Marvel-Streifen der "Beste Film des Jahres".