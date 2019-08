Stellungnahme von Kiwi nach Mockridge-Skandal

Wie immer um 11.50 Uhr am Sonntag war es dann in Mainz-Lerchenberg so weit. Gut gelaunt empfing "Kiwi" ihre Gäste. Den Namen Luke Mockridge nannte sie nicht, konnte sich aber eine kleine Randbemerkung nicht verkneifen: "Wow, was für eine Woche. Können Sie sich vorstellen, oder?", sagte sie und fügte an: "Wir erzeugen heute unser eigenes, positives Beben."