In den folgenden Tagen ziehen dann die anderen städtischen Freibäder nach: Am Freitag (4. Mai) läutet das Dantebad den Sommer ein. Knapp eine Woche später, am Donnerstag (10. Mai), gehen dann das Ungererbad und das Prinzregentenbad in die Saison. Die restlichen Freibäder, das Freibad West, Michaeli-Freibad, Bad Georgenschwaige und Naturbad Maria Einsiedel, öffnen dann voraussichtlich am Samstag (19. Mai).