In der Eduard-Schmid-Straße in der Au haben Einbrecher am 1. Januar um 4.30 Uhr die Balkotür einer Wohnung im Hochparterre aufgehebelt und sind so in die Wohnräume eingestiegen. Dort stahlen sie Gegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro. Sie entkamen anschließend unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen (Tel.:089/2910-0).