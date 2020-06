München - Die Leopoldstraße ist die Strecke der PS-Fetischisten und Auto-Poser. Mit rörenden Motoren cruisen sie abends und an den Wochenenden zwischen Siegestor und Münchner Freiheit auf und ab: getunte Sportwagen und PS-starke Motorräder. Muskelspiele in Lack und Chrom, um die Leute zu beeindrucken, die in den Straßencafés und Restaurants sitzen.