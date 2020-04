Am Set von "Stirb an einem anderen Tag" Pierce Brosnan rettete Halle Berry das Leben

Es ist mit Abstand ihre ikonischste Szene: 2002 entstieg die US-Schauspielerin Halle Berry (53) in "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag" im sexy Bikini den Meeresfluten, um später ihren britischen Kollegen Pierce Brosnan (66) als Geheimagent ihrer Majestät den Kopf zu verdrehen. Bislang ahnte aber niemand, dass sich bei den Dreharbeiten beinahe ein tödliches Drama abspielte. Fast wäre Berry damals an einer Feige erstickt, wenn nicht ausgerechnet Brosnan ihr das Leben gerettet hätte.