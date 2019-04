Am Set von "Freaky Friday" Chad Michael Murray: Er hat Jamie Lee Curtis geküsst

Er ließ eine wahre Bombe platzen: Schauspieler Chad Michael Murray (37, "One Tree Hill") erzählte in der Show "Busy Tonight" von einem aufregenden Moment am Set von "Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag" (2003). "Ich war Lindsay Lohans erster Kuss. Jamie Lee Curtis war auch da und sie versuchte, die Situation zu regeln, weil Lindsay so nervös war." Also seien sie zu dritt in Curtis' Wohnwagen gegangen und die ältere Schauspielerin habe zu Lindsay Lohan (32) gesagt: "Komm schon, küss ihn einfach!"