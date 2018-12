München - Wie die Deutsche Bahn meldet, wurde am Samstagvormittag an der S-Bahn Isartor der Feueralarm ausgelöst. S-Bahnen hielten in der Zeit nicht an der Haltestelle, sondern fuhren durch. Die Feuerwehr München bestätigt den Alarm, der im Bereich einer Rolltreppe ausgelöst wurde.