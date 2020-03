Am Samstag im ZDF Senta Berger über das Finale von „Unter Verdacht“

War die Eva Prohacek Ihre letzte Serienrolle?

„Unter Verdacht“ war eine Reihe. Das ist ein großer Unterschied zu einer Serie. Man kann in 90 Minuten ganz anders erzählen, als in 45. In einer Serie zu spielen, kann ich mir heute nicht vorstellen, - aber mal sehen, was alles noch auf mich zukommt….

Schauen Sie sich am Samstag bei „Evas letzter Gang“ zu?

Ich weiß nicht, ob ich es aushalte. Mir fehlt die Distanz zu mir.

Sie haben ja unglaublich viele Filme gedreht, etwa in der Edgar-Wallace-Reihe. Schauen Sie sich denn noch alte Filme mit Senta Berger an?

Sehr alte Filme schon. Das ist ja ein Vergnügen. Aber Filme, die so zehn Jahre zurückliegen, ungern. Filme aus den 60ern schaue ich mir unbedingt an. Ich finde es rührend. Im Heimatkanal bringen sie immer wieder „Diesmal muß es Kaviar sein“ und „Es muß nicht immer Kaviar sein“. Und ich bin fasziniert – von allem. Wie ich mich bewege – schlecht. Meine Stimme – zu hoch. Das Österreichische kommt immer durch. Was ich mache – zu viel. Einmal spielte ich eine Französin – so habe ich mir Französinnen vorgestellt. Es rührt mich zutiefst.

Ihre ganze Familie ist im Filmbusiness involviert, das nun durch das Virus lahmgelegt ist. Sind Sie auch von Drehabsagen betroffen?

Ja. Der Drehbeginn zu dem Kinofilm „Oskars Kleid“ hätte am 20. März beginnen sollen. Ich spiele die Mutter von Florian David Fitz, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Eine ganz besondere Geschichte. Der Film ist verschoben, aber auf wann? Niemand weiß es. Alle Freiberufler hängen in der Luft, sie arbeiten immer ohne Netz. Ich hoffe, dass die staatlichen Hilfen auch bei allen Gewerken ankommen, die beim Film arbeiten.



