Laim - Am frühen Sonntagmorgen hat die Bundespolizei einen 23-jähriger Randalierer in Gewahrsam genommen. Gegen 1 Uhr hatte er die Glasscheibe einer Informationstafel am S-Bahnsteig in Laim mit einer Bierflasche eingeschlagen. Dabei schnitt sich der Mann aus Schwabing in die Hand. Anschließend kletterte er durch das Gleisbett, um auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig in eine S-Bahn zu steigen.