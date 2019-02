Berlin - Das Restaurant Borchardt wurde am Samstagabend zum futuristischen Hotspot für die Promis. In metallischen Kleidern und Jacken posierten die Stars bei der "Place to B" Berlinale-Party in Berlin vor dem Mondkrater-Hintergrund. Besonderers Hingucker: Das Mutter-Tochter-Gespann Simone und Sophia Thomalla. Nur wenige Tage nach dem Tod von Sophias Stiefvater und Simones ehemaligem Lebensgefährten Rudi Assauer, laufen die beiden gemeinsam über den Roten Teppich - natürlich in abgestimmten Metallic-Outfits.