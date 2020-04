München - Manch Münchner mag sich am Wochenende und auch noch am Montag gewundert haben: Das inofizielle "Denkmal" für Michael Jackson war komplett devotionalienlos. Normalerweise liegen zahlreiche Poster, Bilder, Briefe und Blumen um das Orlando di Lasso-Denkmal vor dem Bayerischen Hof am Promenadeplatz.