München - Die CSU hat am Sonntag mit einem Minus von gut zehn Prozentpunkten das schlechteste Wahlergebnis seit 1950 eingefahren. Am Montag kommt der Vorstand zusammen, um zu beraten, wie es politisch weitergehen wird. Während die Christsozialen noch ihre Wunden lecken, streut das Satiremagazin "Titanic" offenbar bereits Salz hinein: Am Montag veranstalteten sie einen satirischen "Trauermarsch" für die CSU an der Feldherrnhalle.