Was vielleicht auch nicht ganz nebensächlich ist: eine (zu den Öffnungszeiten) frei zugängliche Unisex-Toilette gibt es hier dann auch wieder. In seinem Riffraff übrigens hat Florian Falter gerade auch viel zu tun: Weil es immer wieder Ärger um die Lautstärke gibt, wird ab 13. Mai erst einmal zugesperrt. Dann wird umgebaut und einiges verändert – für den Lärmschutz. "Das war so kein Zustand", sagt Falterer. Nach gut einem Monat will er dann wieder aufmachen.