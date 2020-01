Am Flughafen: Frau mit fremdem Kind unterwegs

An den Pässen war nichts auszusetzen, sie waren echt. Anders das Lichtbild in dem Pass, den die 34-Jährige für ihren kleinen Begleiter an die Beamten aushändigte: Es zeigte ganz offensichtlich nicht den Einjährigen. Die Frau musste mit zur Wache.