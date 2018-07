München - Die Zollbeamten am Münchner Flughafen machen immer wieder recht ungewöhnliche Funde. So auch kürzlich, als sie bei der Kontrolle eines Reisenden aus Vietnam insgesamt 53 getrocknete Seepferdchen im Gepäck entdeckten. Die Tiere hatten ein Gesamtgewicht von 250 Gramm. Der Mann sagte, er hatte die Seepferdchen als Mitbringsel für Freunde und Familie dabei. (Lesen Sie auch: Zoll macht Rekord-Fund am Münchner Flughafen)