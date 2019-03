Derzeit werde, so das Innenministerium, "eine längerfristige und kostengünstigere Lösung an anderer Stelle im Bereich des Flughafens" geplant. Die AHE war eingerichtet worden, weil die Plätze für Abschiebehäftlinge in den Gefängnissen in Eichstätt und in Erding ausgelastet gewesen seien, heißt es.