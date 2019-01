Am Morgen nach der Preisverleihung Lady Gaga nimmt ihren ersten Golden Globe Award mit ins Bett

Vermutlich hatte sich Lady Gaga (32) mehr erhofft. Zwar konnte sich die Sängerin und Schauspielerin bei den 76. Golden Globe Awards am Sonntag über eine der begehrten Auszeichnungen freuen, nominiert war sie mit dem Filmdrama "A Star Is Born" jedoch in insgesamt fünf Kategorien. Ob die gewonnene Trophäe für den besten Filmsong, dem Duett "Shallow" mit Co-Star Bradley Cooper (44), ihr wohl als Trostpflaster reicht? Wirklich traurig scheint die 32-Jährige am Morgen nach der Preisverleihung jedenfalls nicht zu sein.