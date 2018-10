Abbau von Verspätungen ist das Ziel

Was steckt dahinter? Laut Fahrplan ist es so, dass im Stoßverkehr 30 Züge pro Stunde durch den Stammstreckentunnel (also auch am Hauptbahnhof oder Marienplatz vorbei)brausen – in jede Richtung. Theoretisch also alle zwei Minuten einer. Praktisch aber verlieren die Züge auf der Stammstrecke etliche Sekunden und rollen deshalb nicht gleichmäßig, sondern in Intervallen von 30 Sekunden bis vier Minuten an. Die jeweils verspäteten Züge halten alle die auf, die in der Schlange hinter ihnen stehen. Und schließlich ziehen die Verspätungen sich dann bis in die Außenäste.