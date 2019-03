Am Montag in München Was für ein Rummel! So feierte Peter Kraus seinen 80. Geburtstag

Conny und Peter feiern Geburtstag

Ein besonders großes Hallo gab es, als Schauspielerin und Sängerin Cornelia Froboess (75, "Ostwind") erschien. Als "Conny und Peter" wurden sie zum Filmtraumpaar der 1950er und 1960er Jahre. Zusammen mit ihm nochmal gemeinsam auf der Bühne zu stehen und zu singen, kann sie sich dennoch nicht mehr vorstellen. "Aber nicht, weil ich es nicht will, sondern einfach, weil es nicht mehr meins ist", so Froboess.

Von einem nachhaltig beeindruckenden Erlebnis mit Peter Kraus erzählte Schauspielerin Michaela May (67): "Ich verbinde mit ihm Rock'n'Roll, zum ersten Mal im offenen Cabriolet, einem Jaguar, zu fahren und einen Handkuss - zu meiner Zeit, wir waren ja 68er, war das out", erinnerte sie sich. Zusammen seien sie in den 1970er Jahren zum Produktionsbüro seines Vaters, Fred Kraus (1912-1993), gefahren. Der geplante Film wurde zwar nicht gedreht, aber seitdem sei sie ein großer Fan von ihm gewesen, "weil er so ein Gentleman war und ist, und ich das in dieser Altersphase gar nicht gewöhnt war".

Neben Paola Felix (68), Mary Roos (70), Christian Wolff (81), Frank Elstner (76) und vielen weiteren gut gelaunten Gästen, waren auch Rosi Mittermaier (68) und Christian Neureuther (69) der Einladung gefolgt. "Er ist ein guter Skifahrer, ein richtiger Wedler", schwärmte Mittermaier über ein vielleicht nicht ganz so bekanntes Talent von Peter Kraus, den sie schon seit 40 Jahren kennt. Sie selbst sei zwar ein bisschen zu jung gewesen, um ihn aus dem Kino zu kennen. "Wir haben zuhause aber ein Gasthaus gehabt und eine Musikbox und da waren natürlich auch die Peter-Kraus-Hits drin", erinnerte sich der ehemalige Skirenn-Star.

Ein "ganz normales" Menü

Star-Koch Alfons Schuhbeck (69) war für den kulinarischen Teil des Abends zuständig. "Erst gibt es einen Salat mit ein paar Kleinigkeiten, verschiedenen Fischvariationen. Dann machen wir unser getrüffeltes 'Nudelgangerl'. Dann gibt es etwas, das eigentlich jeder mag, ein Rinderfilet. Man muss ja schauen, dass es alle Herrschaften essen. Und dann gibt es noch ein schönes Dessert. Also ganz normale Sachen", verriet er seinen Plan.

Auch Schuhbeck und Kraus kennen sich seit vielen Jahren. "Wir sind immer gut miteinander ausgekommen", so Schuhbeck, bei dem Kraus auch schon seinen 75. Geburtstag feierte. "Ich freue mich richtig, dass er wiederkommt. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass es ihm gefallen hat." Richtig beeindruckt zeigt sich der Star-Koch aber auch vom Jubilar persönlich: "Die Leute sind alle immer noch begeistert von ihm, Hut ab. Wenn er auftritt, ist die Bude voll. Das musst du erstmal hinbekommen. Aber er hat sich nicht nur als Sänger gehalten, sondern auch als Mensch."

Lebenselixier Rock'n'Roll

Und wie es sich gehört, gab es auch eine riesige Torte mit Foto darauf zum Geburtstag. Spendiert hat die sein Konzertveranstalter Semmel Concerts - im Herbst geht Peter Kraus auf "Jubiläumstour" (23. Oktober bis 1. Dezember). Passend dazu schwärmte Günther Sigl: "Er [Peter Kraus] tanzt ja heute noch auf der Bühne Rock'n'Roll, das ist irre." Entsprechend war auch klar, was er ihm zum 80. wünschte: "Hauptsache gesund bleiben, dann kann man noch lange weitermachen. Und dass er noch lange auf der Bühne steht, weil das für uns das Lebenselixier ist." Den Kontakt mit dem Publikum brauche man einfach, weiß sein Musikerkollege.