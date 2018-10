Ein Stromausfall hat am Mittwochnachmittag mehrere Tausend Haushalte in München lahmgelegt. Die SWM erklärt die Ursache.

München - Um 17.06 Uhr ging bei Tausenden Münchner Haushalten der Strom aus. "Die meisten waren schnell wieder versorgt", sagte ein Stadtwerke-Sprecher am Abend der AZ.