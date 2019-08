Am heutigen Mittwoch erstrahlt ein farbenfrohes Feuerwerk über dem Olympiasee und über den Hängen des Olympiabergs - um etwa 22 Uhr geht's los, der Eintritt ist frei. Die AZ ist live dabei und lässt Euch am Abend per Facebook-Livestream an dem Schauspiel teilhaben. Nach der Veranstaltung könnt Ihr das Feuerwerk-Erlebnis dann selbstverständlich auch re-live als Video abrufen.