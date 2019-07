Während sich Gebhart also Hoffnungen auf den ersten Startelf-Einsatz nach seiner Rückkehr machen darf, wird ein Leistungsträger definitiv fehlen: Kapitän Felix Weber. Der Innenverteidiger sitzt gegen Zwickau die Sperre nach seiner Gelb-Roten Karte ab, für ihn rückt Aaron Berzel in die Mannschaft.

Lex auf dem Weg zurück in den 1860-Kader

Gute Nachrichten gibt es hingegen bei Stefan Lex. Der Außenstürmer fehlt seit April mit einem Syndesmosebandriss, trainiert aber seit Montag vergangener Woche wieder voll mit der Mannschaft und könnte am Mittwoch in den Kader rücken. Bierofka: "Er macht schon einen guten Eindruck, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich es zu hundert Prozent sagen kann. Er ist eine Option, über die ich nachdenken kann."

In der Offensive kann der Löwen-Coach also eventuell auf eine weitere Alternative zurückgreifen – womöglich kommt in Prince Osei Owusu von Arminia Bielefeld bald eine weitere hinzu. "Wir halten die Augen offen auf dem Markt", betonte Bierofka einmal mehr, schränkte aber ein: "Es ist natürlich die Frage, inwieweit wir das finanzieren können."

