Am kommenden Mittwoch Niki Lauda wird im Wiener Stephansdom aufgebahrt

Die verstorbene Formel-1-Legende Niki Lauda (1949 - 2019) bekommt eine standesgemäße Gedenkfeier im Wiener Stephansdom und wird dort aufgebahrt. Wie das Webportal "oe24.de" berichtet, findet diese am kommenden Mittwoch von 08:00 bis 12:00 Uhr in dem Wahrzeichen der österreichischen Hauptstadt statt. Seinen Fans soll dort die Möglichkeit eingeräumt werden, sich von ihrem Idol zu verabschieden. Anschließend wird dem dreimaligen Weltmeister ab 13:00 Uhr in einem Requiem mit 300 geladenen Gästen gedacht. Seine Fans können allerdings im hinteren Teil des Doms auch daran teilnehmen.