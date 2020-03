Am kommenden Dienstag "Dahoam is Dahoam" verabschiedet sich von Ferdinand Schmidt-Modrow

Der aus "Dahoam is Dahoam" bekannte Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow (1985-2020, "Beste Zeit") ist im Januar völlig überraschend im Alter von nur 34 Jahren verstorben. In der Folge am kommenden Dienstag (19:30 Uhr im BR), dem 31. März, findet seine Figur, Pfarrer Simon Brandl, in der Serie ein letztes Mal Erwähnung, wie der Bayerische Rundfunk mitteilt. In der Mediathek des Senders ist die Folge bereits zu sehen.