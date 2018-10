München - Wegen ein paar Cent hat sich ein 35-Jähriger am Hauptbahnhof in Lebensgefahr begeben. Wie die Bundespolizei berichtet, war er an der S-Bahnhaltestelle am Hauptbahnhof auf Gleis 2 hinuntergeklettert, um dort Pfandflaschen aufzusammeln. Ein DB-Mitarbeiter in der Aufsichtskanzel sah ihn und betätigte sofort den Nothalt. Nur kurz darauf sollte die S3 nach Mammendorf auf diesem Gleis einfahren. Die S-Bahn konnte jedoch noch rechtzeitig gestoppt werden.