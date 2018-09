München - Wer einmal den unwiderstehlichen (Harn-)Drang verspürte, weiß sie zu schätzen: Die nicht ganz so stillen Örtchen am Hauptbahnhof. Für kleines Geld können sich Reisende dort erleichtern. Doch an der Toilettenanlage am Gleis 11 ist es jahrelang nicht mit rechten Dingen zugegangen.