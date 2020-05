Magdalena Brzeska (42) hat mit den Folgen eines Unfalls zu kämpfen. Die ehemalige Leistungssportlerin ist mit dem Fahrrad gestürzt und musste sich einer Operation am Handgelenk unterziehen. In einer Instagram Story bedankt sie sich für die Genesungswünsche und hält ihren Gipsarm in die Kamera. Doch was war passiert? Im Interview mit der "Bild"-Zeitung schildert sie, wie es zu dem Unfall kam.