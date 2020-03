Am Geburtstag seines Vaters Tim Lobinger erinnert an den Tag seiner Krebsdiagnose

Drei Jahre ist es inzwischen her. Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger (72) erinnert in einem Instagram-Post an den Tag, an dem er die Krebsdiagnose erhalten hat: "03.03.2017 [...] Am Geburtstag von meinem Papa", schreibt Lobinger und wünscht "Alles Gute zu deinem 78 jährigen Birthday Papa!" Das Leben gehe weiter und es könne gefeiert werden, macht er seiner Freude über den erfolgreichen Kampf gegen die Krankheit Luft. Außerdem bedankt sich der Sportler bei all den Menschen, "die mich unterstützt und getragen haben. Und dies weiterhin tun!"