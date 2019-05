Am "Game of Thrones"-Set Schlüpfrige Szene hätte peinlich für Emilia Clarke werden können

Ihr Bruder wäre beinahe dabei gewesen

Für die vergangene siebte Staffel drehte Clarke eine Sexszene mit Kit Harington (32, Jon Schnee). Das Peinliche am Dreh? Clarkes Bruder wäre beinahe mit am Set gewesen. Bei Kimmel erzählte die Schauspielerin nun, dass er in der Kameraabteilung der Crew arbeitet, was sie für "genial" halte. Immer wieder habe er gleich nebenan gedreht. Am Tag des Drehs für ihre Szene mit Harington war das offenbar auch so.