Zwar können die Bayern in den letzten beiden Ligaspielen am Freitag zu Hause gegen Ulm (20.30 Uhr) und am Sonntag in Bonn (18 Uhr) keine eigene Bestmarke mehr aufstellen - immerhin aber mit zwei Siegen den Höchstwert der Bamberger aus der Saison 2010/2011 einstellen: 32 Siege aus 34 Spielen.